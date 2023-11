Wie weit darf Israels Selbstverteidigung gehen? Zehn Antworten zur aktuellen Lage

Der Blick aus Israel in den Gazastreifen vom 29. Oktober. Die Ruinen sind in schwarze Rauchwolken gehüllt (Foto: APA/AFP/Fadel Senna)

Es war lange vor unserer Zeitrechnung, als das Volk der Amalek die Israeliten bedrohte, und der Herr sagte zu König Saul: „Ich habe beobachtet, was Amalek Israel angetan hat.“ Vergangenen Samstag trat Israels Premier Benjamin Netanjahu vor TV-Kameras und brachte genau dieses Zitat aus der Thora – dem Alten Testament –, dem ersten Buch Samuel, Kapitel 15, Vers 2, vor. Dann verkündete er den Beginn der lange angekündigten Bodenoffensive im Gazastreifen. Nach dem Überfall der Hamas vom 7.

Die Hamas feuert weiterhin täglich Raketen auf israelisches Staatsgebiet ab – obwohl die israelischen Streitkräfte seit Wochen Angriffe auf Gaza fliegen. Hunderttausende Palästinenser wurden innerhalb Gazas vertrieben, 8260 Menschen getötet, Stand Montag, 30. Oktober 21 Uhr – das zumindest sind die Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums. headtopics.com

