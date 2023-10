Wie ticken die neuen Führungskräfte?

, Swarovski. Hinter diesen Namen stehen Familien, die Österreichs Wirtschaft geprägt haben. Ihre Unternehmen sorgen für Tausende von Arbeitsplätzen. Obwohl sie fast alle das Rampenlicht meiden, stampfen sie tiefe Spuren in die österreichische Kultur und Gesellschaft. Inzwischen hat eine neue Riege die Führung übernommen.

Als Gudrun Peter das erste Mal Frotteewäsche in der Wäscherei vom Weissen Rössl faltete, brauchte sie ein „Stockerl“. „Ich war fünf Jahre alt“, sagt die 43-jährige Wirtin des Hotels in St. Wolfgang, die das Haus in fünfter Generation führt. Legendär wurde das Weisse Rössl durch die Filmkomödie aus dem Jahr 1960 mitund Waltraut Haas.

Auch Samuel Kapsch lernte das Büro seines Vaters, Georg Kapsch, und dessen Maut- und Technologiekonzern schon als Kind kennen. „Mein Bruder und ich haben Mautstationen gemalt, obwohl wir noch nicht wussten, was das ist“, sagt Samuel Kapsch, der seit vergangenem Jahr das Lateinamerika-Geschäft der Kapsch Traffic Com leitet und in Santiago sitzt. Für ihn sei immer klar gewesen, dass er ins Unternehmen einsteige. headtopics.com

Klemens Haselsteiner war die Ausbildung im Baukonzern wichtig, den sein Vater, Hans Peter Haselsteiner, großgemacht hat. Daher stieg er schon 2011 ins Unternehmen ein. Zuvor war er beiund einem russischen Industriekonzern tätig. Inzwischen ist er CEO des drittgrößten Unternehmens in Österreich. Haselsteiner ist keiner, der ins Jammern verfällt.

Im Gespräch mit der „Presse“ zollen alle ihren Vorgängern und Mitarbeitern großen Respekt. Kapschs Führungsstil sei von seinem Vater geprägt. „Respekt für Mitarbeiter steht an oberster Stelle.“ Aber jede Generation habe ihren eigenen Stil. Man müsse heute immer schneller agieren, nicht nur reagieren, sagt Kapsch junior. Es reiche heutzutage nicht mehr, die eigene Branche zu beobachten. headtopics.com

