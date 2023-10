Wie geht das Drischldreschen? Museumsdorf zeigte es vor

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Drischldreschen, das Ausdreschen der Körner aus dem Getreide, erfolgte anno dazumal nach der Ernte am Tennenboden.

Die Frauen waren in der Zeit mit dem Auslesen des Kukuruz beschäftigt. Wie das vonstatten ging, zeigten die Kulturvermittler des Museumsdorfes beim Thementag vor. Geschäftsführer Christoph Mayer und ÖVP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner versuchten sich mit dem Dreschflegel - allerdings sehr vorsichtig. Für schwungvolle Unterhaltung sorgte die Stubenmusik im Dorfwirtshaus. Komplettiert wurde der Thementag durch einen Markt mit regionalen Produkten.

Fast Totalausfall bei MostobstEin Besuch beim Mostbauernhof der Familie Janker am Kilber Rametzberg zeigt, wie schwer der Ernteausfall beim Mostobst in diesem Jahr wirklich ist und was man dagegen machen kann. Weiterlesen ⮕

Neustart für Katharina Liensberger beim RTL in SöldenDie Karriere von Katharina Liensberger ist trotz ihrer erst 26 Jahre bereits eine bewegte. Der RTL in Sölden soll einen Neustart einläuten bei Österreichs bester Skifahrerin der jüngeren Vergangenheit. Aber dieses Mal läuft es ganz nach den Vorstellungen des ÖSV. Weiterlesen ⮕

Eva Maria Marold gastiert mit neuem Programm beim Kabarettabend der ÖVP-FrauenEva Maria Marold, Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Kabarettistin, präsentiert ihr brandneues Programm 'Radikal Inkonsequent' beim Kabarettabend der ÖVP-Frauen. Mit feinen Tönen und pointiertem Humor spricht sie direkt Themen an und begeistert das Publikum mit ihrer großartigen Stimme. Weiterlesen ⮕

Sturm über dem Domplatz: Krise beim Salzburger JedermannEin Sturm fegte über den Domplatz und brachte das Jedermann-Ensemble durcheinander. Der Rauswurf des bisherigen Ensembles und der Druck auf die neue Schauspielchefin Marina Dawydowa stellen eine Herausforderung dar. Weiterlesen ⮕

Sanierung des Bezirksgerichts in Waidhofen an der Ybbs gewinnt den zweiten Platz beim NÖ Baupreis 2022Das Bezirksgericht in Waidhofen an der Ybbs wurde für seine intensive gestalterische Detailarbeit und ganzheitlich umgesetzte Bauaufgabe bei der Sanierung mit dem zweiten Platz beim NÖ Baupreis 2022 ausgezeichnet. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde barrierefrei und den modernen Anforderungen entsprechend modernisiert, wobei die bauhistorisch wertvolle Struktur vollständig erhalten blieb. Weiterlesen ⮕

SW Bregenz hofft auch beim zweiten Überraschungsteam Stripfing auf ein ErfolgVor dem Saisonstart der Fußball 2. Liga hätte niemand damit gerechnet das es am zwölften Spieltag zum Aufsteigerduell von Stripfing und SW Bregenz auch zum Aufeinandertreffen des Dritten und Zweiten kommt. Weiterlesen ⮕