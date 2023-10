Wie Erdoğan die Wut auf den Westen schürt

Istanbul. „Mörder Deutschland, Mörder Israel, Mörder Europa“, skandierten Demonstranten am Wochenende vor dem deutschen Generalkonsulat in Istanbul. Rund hundert Menschen schwenkten türkische und palästinensische Fahnen, manche hatten ihre Kinder dabei. Deutschland sei „Komplize israelischer Massaker in Gaza“, hieß es in dem Kundgebungsaufruf des konservativen Vereins Anatolischer Jugend.

Ähnlich wütend wie die Demonstranten vor dem deutschen Konsulat klang Recep Tayyip Erdoğan bei einer Solidaritätsveranstaltung für Palästina vor hunderttausenden Anhängern seiner Regierungspartei AKP. Jedes Land habe das Recht auf Selbstverteidigung, sagte der Präsident über Israel.

Kritik an Israel gibt es in der Türkei schon seit dem 7. Oktober, doch nun eskaliert diese Kritik zur Wut auf den Westen. Erdoğan setzte sich mit seiner Rede an die Spitze dieser Bewegung. Kritik von der Opposition an seinen scharfen Formulierungen gegen Israel und den Westen muss er dabei nicht befürchten. Wenn der Präsident beim Gaza-Thema überhaupt von seinen politischen Gegnern im Land kritisiert wird, dann dafür, dass er bis zum 7.

Israel beorderte nach Erdoğans Rede seine Diplomaten aus der Türkei zurück. Außenminister Eli Cohen kündigte eine „Neubewertung“ der Beziehungen an, doch die Regierung in Ankara spielte den israelischen Protest herunter: Israel habe seine Vertreter schon vorige Woche nach Hause gerufen, erklärte das türkische Außenministerium. Deshalb sei die neue Ankündigung der israelischen Regierung „schwer zu verstehen“.

Am Sonntag beging die Türkei einstweilen den 100. Geburtstag. Mit Autokorsos, Straßenumzügen, Militärparaden, Ausstellungen und Festreden von Politikern würdigte das Land die Ausrufung der Republik am 29. Oktober 1923 und Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Im Mittelpunkt der offiziellen Feiern stand aber nicht Atatürk, sondern Erdoğan.Hunderttausende Türken strömten zum Atatürk-Mausoleum in Ankara.

