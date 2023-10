Wie ein familienfreundliches Halloween gelingt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Werbungalloween ist mittlerweile ein echtes Highlight für Kinder, auch in Österreich. Für manche Eltern ist der Kult aus den USA ein wenig herausfordernd. Rat auf Draht hat Tipps dazu.

„Halloween hat bei vielen Kindern und Jugendlichen mittlerweile einen fixen Platz im Jahreskreis, wie Ostern, Nikolo, Weihnachten oder Silvester“ sagt Magdalena Rankl, Beraterin der Rat auf Draht Elternseite. Manche Eltern sehen das ebenso und feiern fröhlich mit, andere verstehen den Kult aus den USA eher weniger.

Haimbuchner wettert gegen Halloween, Kinder und JournalistenOberösterreichs FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner mit ausländerfeindlicher Halloween-Botschaft auf Tiktok. Weiterlesen ⮕

Heidi Klum über Halloween-Kostüm 2023: 'Es wird gigantisch'Wie immer werden viele Promi-Gäste zu Klums Halloween-Event in New York erwartet. Weiterlesen ⮕

Kinder lernten den Weg des Stroms kennenIn zwei lebhaften Stunden haben die Kinder der dritten Klasse der Volksschule Biberbach den Weg des Stromes, vom Kraftwerk bis zu ihrem Zuhause kennengelernt. Weiterlesen ⮕

Kinder im Auto – 4 Verletzte bei Crash auf A2Die A2 musste wegen eines schweren Unfalls zeitweise komplett gesperrt werden. Es war nicht der einzige fatale Zwischenfall in der Steiermark. Weiterlesen ⮕

Kinder in Hall von Unbekanntem verfolgt: Polizei bittet um HinweiseZwei Mädchen sind am Freitagnachmittag in Hall von einem Unbekannten angesprochen und anschließend auf dem Nachhauseweg verfolgt worden. Weiterlesen ⮕

'Kinder manipuliert' – Klage gegen Facebook und InstaDutzende US-Bundesstaaten werfen Meta vor, mit ihren sozialen Medien Kinder süchtig zu machen und diese zu manipulieren. Sie haben Klage eingereicht. Weiterlesen ⮕