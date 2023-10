Widerstand gegen Wohnanlage: Großprojekt in Innsbruck-Amras sorgt für Kontroversen

Innsbruck – Ein Wohnbau-Großprojekt in Innsbruck-Amras sorgt weiter für Kontroversen: Auf einem 8000-m2-Areal zwischen Amraser-See- und Gerhart-Hauptmann-Straße, das von Pema Holding und UBM erworben wurde, wollen die privaten Projektentwickler eine Wohnanlage errichten – nach derzeitigen, bereits adaptierten Plänen ca. 140 frei finanzierte Wohnungen, verteilt auf sechs Baukörper (Erdgeschoß plus vier Obergeschoße).

