Wichtiger Erfahrungsaustausch unter Waldbrandexperten in Tirol

Beim Treffen der Kommission “Forest Fires” des internationalen Feuerwehrverbandes “CTIF” (Comité Technique International de prévention et d’extinction du Feu, deutsch: Internationales Technisches Komitee für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen) versammelten sich 24 Experten aus 14 Nationen vom 5. bis 6. Dezember 2023 beim Landes-Feuerwehrverband Tirol in Telfs.

Dieses halbjährliche Treffen, jeweils an wechselnden Orten, fokussiert sich auf die Waldbrandbekämpfung und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren über Taktiken, Erfahrungen und Equipment





