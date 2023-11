Wichtig für die Psyche

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Zehn Spiele. Vier Jahre. So lange hielt die Mistelbacher Alptraumserie gegen Güssing an.

Die direkte Auswirkung liegt auf der Hand. Mistelbach hält als einziges Team der Liga bei der Bilanz von 4:0, alle Rivalen haben schon verloren. Ein weiteres gutes Zeichen nach denen, die man bereits am Feld sehen konnte. Denn die Mustangs scheinen noch kompakter zu sein als in der vergangenen Saison, wo es bereits bis ins Finale ging.

Dass es nun endlich auch gegen Güssing klappte, ist aber auch mittelfristig wichtig – für den Kopf. Auch wenn Mistelbach das stärkste Team der Liga sein sollte, es blieb immer dieser Haken, dass es irgendwann gegen das unbezwingbare Güssing gehen würde. Diese mentale Blockade ist nun weg. headtopics.com