Wettskandal um Sandro Tonali: Italienischer Fußballverband plant Verhaltenskodex

Der Wettskandal um den italienischen Star-Kicker Sandro Tonali schlägt weiterhin große Wellen. Der 23-Jährige hat vom italienischen Fußballverband (FIGC) eine zehnmonatige Sperre wegen illegaler Wetten auf Fußballspiele kassiert, muss sich einer Therapie unterziehen. Der Mittelfeldspieler zählte in seiner Zeit beim AC Milan zu den besten Spielern der Serie A, wechselte für 64 Millionen Euro in die Premier League zu Newcastle. Im Oktober dann der Paukenschlag.

Tonali wurde für fast ein Jahr gesperrt, muss nach zwölf Spielen für den englischen Klub gesperrt zuschauen. Der italienische Fußballverband will jetzt einen Verhaltenskodex für die Profis einführen. Sportminister Andrea Abodi berichtete bei der Tageszeitung"La Repubblica" über entsprechende Pläne. Abodi wolle den Kodex gemeinsam mit der FIGC und der Serie A erarbeiten.Der Vertrag soll zukünftig Spieler verpflichten, nicht zu wetten und keine Dopingmittel oder Drogen zu konsumiere

