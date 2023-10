Westliche Banken und Händler schließen neue Geschäfte für russische Metalle ab

Westliche Banken und Händler sind bereit, neue Geschäfte für russische Metalle abzuschließen. Um nicht direkt von Russland kaufen zu müssen, nehmen sie einen Umweg über London. Dort winken ihnen kräftige Gewinne.

Fast zwei Jahre nach dem Einmarsch in die Ukraine ist eine Handvoll westlicher Banken und Händler zunehmend bereit, neue Geschäfte für russische Metalle abzuschließen und so Gewinnchancen zu ergreifen, während sich die Konkurrenz zurückhält.Die Geschäfte zeigen, wie einige Händler sich im Dickicht der Sanktionen und anderer Beschränkungen gegen Russland zurechtfinden, um den Zugang zu den Bodenschätzen aufrechtzuerhalten.

