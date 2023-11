Westjordanland: Gewalt durch Siedler eskaliert

Die Zahl der Angriffe jüdischer Siedler habe sich von drei Vorfällen pro Tag zu Beginn des Jahres auf inzwischen sieben pro Tag mehr als verdoppelt.Insgesamt wurden seit den Angriffen der Hamas in Israel vom 7. Oktober 121 Menschen, darunter 33 Kinder, durch israelische Soldaten und Siedler getötet, teilte das UNO-Büro am Montag mit. 113 Menschenleben gehen demzufolge auf das Konto israelischer Soldaten.

„Wir beobachten mehr Vorfälle, bei denen bewaffnete Siedler Palästinenser bedrohen“, sagte Andrea De Domenico vom UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten, gegenüber der „New York Times“. „In mehreren Gebieten wurde den Palästinensern unter Androhung von Schusswaffen befohlen, den Grund zu verlassen.“ Einschüchterungen, Diebstähle und Übergriffe durch Siedler stehen an der Tagesordnung.

In einer Erklärung von Mitte Oktober sagte er, sein Büro verteile 10.000 Schusswaffen sowie Kampfausrüstung, Schutzwesten und Helme an israelische Zivilisten – mit besonderem Schwerpunkt auf Bewohnerinnen und Bewohner jüdischer Siedlungen im Westjordanland. „Wir werden die Welt verändern, damit die Siedlungen geschützt werden“, sagte er. headtopics.com

Die Grenze zwischen Soldat und Siedler verschwimme laufend, schrieb die israelische Zeitung „Haaretz“ vor einigen Tagen. Der „Spiegel“ berichtete am Montag außerdem, dass Palästinensern in der Kleinstadt Salfit auf in Arabisch verfassten Flugblättern mit einer „großen Nakba“ (dt.: „Katastrophe“) gedroht und eine Flucht nach Jordanien nahegelegt wurde.

„Der Mangel an Aufmerksamkeit hat es den Siedlern und ihren Vollzugsorganen, offiziellen (Militär und Polizei) und halboffiziellen (Sicherheitsbeamten der Siedlungen und rechten Freiwilligen, die als Eskorten fungieren) ermöglicht, ihre Angriffe gegen palästinensische Hirten und Bauern mit einem klaren Ziel zu eskalieren: mehr Gemeinden von ihrem Land und aus ihren Häusern zu vertreiben“, schrieb die „Haaretz“-Journalistin Amira Hass in einer Kolumne vom 12. Oktober. headtopics.com

