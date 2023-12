Was ist Wertearbeit in der Jugendfeuerwehr? Gemeinsame Werte sind die Grundlage für ein gutes Miteinander im Verband, das Fundament, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Gleichzeitig geben sie eine Orientierung für Eltern, Mitarbeiter, Gesellschaft und Politik, aber auch für die Jugendlichen selbst, indem Rahmenbedingungen festgelegt und eingehalten werden.

Wertearbeit im Jugendverband heißt auch, Vorbild zu sein – denn wer in der Jugendarbeit tätig ist, hat einen großen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Thomas Häfele, von 2007 bis 2019 Landesjugendleiter der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg und heute Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes Stuttgart, und Oliver Semmler, seit 2019 stellvertretender Landesjugendleiter der JF Baden-Württemberg, gaben laut Pressemeldung vom 23. November 2023 bei „DFV direkt” einen umfassenden Einblick in die Entstehung des Werteprojektes ihres Landesverbande





