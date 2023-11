Wer kämpft in diesem Krieg? Unter den – mindestens – 310 israelischen Soldaten, die in diesem Krieg gegen die Hamas bereits starben, sind viele Söhne aus der liberalen Mittelschicht, die diesen Krieg überhaupt nicht wollten. Sie sind gerade noch gegen Benjamin Netanjahus Pläne für eine Justizreform auf die Straße gegangen. Der bestialische Angriff der Hamas zwingt sie aufs Schlachtfeld.

Wer nicht in diesem Krieg kämpft, sind die ultrareligiösen Juden. Sie machen inzwischen 1,3 Millionen von gut neun Millionen Israelis aus. Sie gehen in den meisten Fällen nicht zur Armee, weil sie Israel nicht als ihren Staat anerkennen. Nur gut 1000 Ultraorthodoxe sind regulär in der Armee. Seit dem 7. Oktober haben sich knapp 3000 freiwillig gemeldet.

Krisengipfel zu MCI-Neubau: Land unter ZugzwangWegen verfahrener Situation und gestiegenen Kosten dürfte Hochbaureferent Dornauer Stopp empfehlen. Weiterlesen ⮕

Medienfreiheit in Albanien unter DruckBeim internationalen AEJ-Kongress in Albanien wurde die Trennung zwischen Journalismus und Politik debattiert. Die Medienfreiheit steht weiterhin unter Druck. Die EU-Kommission nennt den strategischen Wachstumsplan als wichtigen Beitrag für den Westbalkan. Weiterlesen ⮕

London: Moskau am Dnipro in der Region Cherson unter DruckDas UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte legt einen Bericht vor zum Einschlag einer Rakete in einem Café in dem ukrainischen Dorf Hrosa, bei dem am 5. Oktober 59 Menschen getötet wurden. Ein... Weiterlesen ⮕

Halloween-Party mit Bogenschießen bei der FF Unter-OberndorfDie Gruppe 'Arduinnas Gefährten' hat eine Halloween-Party mit Bogenschießen auf dem Gelände der FF Unter-Oberndorf veranstaltet. Kinder und Jugendliche konnten unter Anleitung mit Pfeil und Bogen auf Geister schießen und hatten dabei viel Spaß. Weiterlesen ⮕

Sie bringt Hollywood und Halloween unter einen HutJulia Cranz schmückt die Köpfe von US-Stars wie Sarah Jessica Parker und heimischen Divas wie Anna Netrebko. Nun punktet sie auch mit Grusel-Couture. Weiterlesen ⮕

Teile von Norditalien nach Unwetter unter WasserSeit Montag drohen in zahlreichen norditalienischen Regionen Überschwemmungen. Besonders betroffen ist die Metropole Mailand. Weiterlesen ⮕