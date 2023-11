Wer ist diese Wanda?

02.11.2023 08:07:00 noen_online

„Halbnackt und in Reizwäsche sich ein ganzes Theaterstück lang auf der Bühne zu bewegen war am Anfang schon ungewohnt und unangenehm“ so Valerie Anna Gruber, die Darstellerin der Wanda in Venus im Pelz. Sie hatte das Schauspiel während ihrer Ausbildung in New York kennengelernt und konnte es in den letzten Monaten in Österreich präsentieren.