Wer dieses Foto 'liked', kriegt Besuch von der Polizei

Der entsprechende Beitrag wurde von diversen Followern"gelikt". Diese Personen bekommen nun Besuch von der Kriminalpolizei.in einer psychiatrischen Einrichtung in Regensburg (Bayern) schwer verletzt wurde, ist vergangenen Freitag in einer Klinik verstorben. Der mutmaßliche Killer postete rund 30 Minuten vor der Tat ein Foto von sich mit einem Messer in der Hand auf Instagram.

Der damals 13-Jährige aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab habe in"einschlägigen Chatgruppen" die Absicht geäußert, seine Schule in die Luft zu sprengen, wie"Bild" berichtete. Nach einer unverzüglich angeordneten Hausdurchsuchung beim Jugendlichen und seinem gleichaltrigen Freund habe die Polizei Sprengstoff, Softair-Waffen und Bomben-Attrappen sichergestellt. Der damals 13-Jährige war aufgrund seines Alters strafunmündig.

Ausnahmezustand in der bosnischen Kleinstadt Gradacac. Ein Mann soll zuerst seine Frau, dann noch mindestens zwei weitere Menschen erschossen haben.Der bewaffnete Mann flüchtete. Spezialeinheiten der Polizei wurden eingesetzt, um den Mann festzunehmen.Der Verdächtige wurde von Polizeikräften in der weiteren Umgebung von Gradacac ausfindig gemacht. Er beging Selbstmord. headtopics.com

„Hoher“ Besuch im GemeindeamtEs ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass die Kinder des Kindergartens und der Volksschule zum Nationalfeiertag die Bürgermeisterin besuchen. Weiterlesen ⮕

Wer kämpft in diesem Krieg?Unter den – mindestens – 310 israelischen Soldaten, die in diesem Krieg gegen die Hamas bereits starben, sind viele Söhne aus der liberalen Mittelschicht, die diesen Krieg überhaupt nicht wollten. Wer nicht in diesem Krieg kämpft, sind die ultrareligiösen Juden. Weiterlesen ⮕

Halloween-Krawalle in Hamburg: Polizei setzt Wasserwerfer einIm Hamburger Stadtteil Harburg war die Polizei am Dienstagabend mit bis zu 350 randalierenden Jugendlichen beschäftigt. Es gab mehrere Festnahmen. Weiterlesen ⮕

Jugendliche greifen Polizei an und beschimpfen sie übelIn ganz Österreich kam es in der Halloween-Nacht zu Polizeieinsätzen. Besonders angespannt zeigte sich die Lage heuer in Salzburg. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween aufDie Exekutive warnt potenzielle Krawallmacher und will konsequent vorgehen - auch bei „vermeintlich harmlosen Streichen“. Auch Feuerwehr und Notruf rüsten sich für die Nacht Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht aufDie Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. Weiterlesen ⮕