Wenn eine Niederlage unwichtig ist

Thomas Hametner zog sich gegen Lunz einen Trümmerbruch im Unterarm zu. Danach war Schluss.

Rund zehn Minuten waren noch zu spielen. Steinakirchen lag in Lunz mit 0:1 im Rückstand und versuchte, nach dem 3:0-Sieg am Donnerstag gegen Göstling nochmals alle Kräfte zu mobilisieren. Da geschah es. Der zur Pause eingewechselte Thomas Hametner kam unglücklich zu Fall, wollte sich mit dem Arm abstützen und brach sich dabei den Unterarm. Die Diagnose: Trümmerbruch und Elle und Speiche waren durch.

Auch Lunz-Trainer Ingemar Bayer war trotz des Sieges nicht zum Jubeln zumute. „Es war totenstill auf der Anlage. Die Verletzung hat die Stimmung gedämpft.“ Noch dazu brauchte es länger, bis Hametner mit einer Spezialschiene vom Platz gebracht werden konnte. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Steinakirchner operiert. „Insgesamt viereinhalb Stunden hat es gedauert. So geht es ihm jetzt den Umständen entsprechend“, sagte Lagler. headtopics.com

Nachdem Hametner ins Krankenhaus gebracht wurde, entschied Steinakirchen, nicht mehr weiterzuspielen. „Erstens waren nur noch wenige Minuten zu spielen und nach so einer Verletzung verschieben sich die Wertigkeiten. Wir haben dann auf die letzten Minuten verzichtet. Da zählt auch ein Punkt nicht mehr viel“, sagte Josef Lagler.

Damit haben die Steinakirchner den nächsten Schwerverletzten nach einem Derby. Denn bereits bei der Niederlage gegen Scheibbs zog sich Benedikt Glösmann einen Kreuzbandriss zu. „Für beide Spieler extrem bitter. Mal schauen, ob sie überhaupt wieder spielen werden“, sagte Lagler. headtopics.com

