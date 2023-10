Weltcup in Sölden:Stau auf dem Weg zum Gletscher: Klima-Aktivisten ketteten sich an

Der Weg zum Gletscher und damit zur Piste in Sölden, auf der heute das erste Weltcup-Rennen der Herren stattfinden soll (), war ein beschwerlicher. Denn drei Klima-Aktivisten ketteten sich fest, ein Stau war die Folge. ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober stand als eine der Ersten im Stau, ist auch zu den Aktivisten gegangen und hat sich bei der Polizei für den Einsatz bedankt. Nach ungefähr 20 Minuten konnte die Straße wieder frei gegeben werden.

