Weitere falsche Polizisten in Wien und Niederösterreich festgenommen

Die Masche ist immer dieselbe: Betrüger geben sich am Telefon bei ihren meist älteren Opfern als Polizisten aus und locken den Betroffenen so ihre Wertsachen und Geld heraus. Nach zwei Festnahmen im oststeirischen Fürstenfeld haben Ermittler in Wien und Niederösterreich nun zwei weitere falsche Polizisten geschnappt.Die Erhebungen zu den bereits Mitte Juni in der Steiermark verhafteten Männern führten zu zwei Verdächtigen aus Wien.

Während Polizisten aus Niederösterreich den 20-Jährigen bereits Mitte Juli nach der Abholung von 60.000 Euro im Bezirk Baden (NÖ) auf frischer Tat erwischten, führte ein koordinierter Zugriff Mittwochfrüh zur Festnahme des 27-Jährigen in Wien. Dieser wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Alle vier Festgenommenen gestanden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit.

