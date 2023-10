Weit und breit kein Lungenfacharzt in Sicht: SPÖ kündigt Antrag an

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

as ewige Warten auf einen Termin in einem Nachbarbezirk muss ein Ende haben, sagt SPÖ-Gesundheitsstadtrat Friedrich Dechant. Er fordert, dass die Gemeinde die Initiative ergreift, um einen Lungenfacharzt mit Kassenvertrag in die Bezirkshauptstadt zu locken und dass eine dafür erarbeitete Richtlinie beschlossen werden soll.

„Keine Spur von den 100 neuen Kassenstellen“, repliziert der Hollabrunner SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant auf einen Titel in der Tageszeitung „Kurier“. Er kündigt für die Dezember-Sitzung des Gemeinderates einen Antrag an, endlich eine Richtlinie für die offene Stelle eines Lungenfacharztes mit Kassenvertrag zu beschließen. headtopics.com

Die angesprochenen 100 Stellen seien vor allem für die Mangelfächer Gynäkologie, Kinder- und Jugendheilkunde sowie Allgemeinmedizin vorgesehen. „Der für Hollabrunn so wichtige Kassenfacharzt in der Lungenheilkunde wäre in dieser Maßnahme gar nicht berücksichtigt worden und zudem kommt nur jede 58. Gemeinde in den Genuss einer finanziellen Unterstützung durch den Bund“, sagt Dechant.

Die von ÖVP-Mandataren getätigten Aussagen im letzten Sozialausschuss, dass man wegen der weiteren Vorgehensweise auf den Bund warte, sind für den Sozialdemokraten dementsprechend nicht nachzuvollziehen. Für ihn sei klar: „Auf weitere Inputs vom Bund brauchen wir nicht weiter warten.“ headtopics.com

Vor einem Jahr forderte Gesundheitsstadtrat Friedrich Dechant (Mitte) mit seinen Bezirksvorsitzenden Richard Pregler (l.) und Stefan Hinterberger, ein Primärversorgungszentrum in die Bezirkshauptstadt holen, um das Angebot an Ärzten und Therapeuten zu erhöhen. Das Thema ist nach wie vor akut.

