Weissenbök knackt die „Schallmauer“

Einen Marathon unter drei Stunden zu laufen, ist eine Leistung, von der viele Läufer träumen, die aber nur sehr wenige trotz härtestem Training jemals erreichen.

Gemeinsam mit seiner Frau Paulina nahm Weissenbök an der 40. Auflage des Frankfurter Marathons teil. Das Ziel war klar gesteckt: Endlich die magische Schallmauer von drei Stunden zu unterbieten. Bei niedrigen Temperaturen und einer frischen Brise ginge es auf die Strecke. Auf der zweiten Hälfte wurde die Strecke durch den Niederschlag dann auch noch rutschig und eine zusätzliche Herausforderung. Doch Weissenbök war so gut wie noch nie auf einen Marathon vorbereitet.

Nach der halben Distanz lag Weissenbök mit der Zwischenzeit von 1:28:03 perfekt im Plan und konnte immer wieder in Gruppen laufen, die mit dem Gegenwind halfen. Diese Gruppen zerstreuten sich aber auf der zweiten Hälfte der Strecke. Ab km35 frischte der Gegenwind zusätzlich auf. Jetzt war mentale Stärke gefragt. „Die folgenden Kilometer waren der pure Kampf. Ich rechnete die ganze Zeit im Kopf. Nur mehr sieben Kilometer, nur mehr sechs Kilometer, nur mehr fünf Kilometer. headtopics.com

In seiner Danksagung strich Weissenbök besonders seine Frau Paulina hervor, die ihn in den letzten Jahren immer wieder motiviert hat, an seinem Ziel zu arbeiten. Gleichzeitig steckt sich der ULC-Obmann auch schon die nächsten Ziele. Diese sind garnicht so weit weg. Schon am Samstag finden in Klosterneuburg die Landesmeisterschaften über 10.000 Meter statt und am 10. Dezember folgt der traditionelle Adventlauf.

