Weinviertel-Finale: Sechs Talente treten nun gegen das Waldviertel an

13 talentierte Künstler sangen sich am Samstag in die Herzen der Jury und des Publikums beim Weinviertel-Finale der 14. Staffel von „NÖN sucht das größte Talent“. Aber nur sechs Kandidaten kamen weiter ins Halbfinale: Maryam Rahbari (Bezirk Hollabrunn), Alisha (Ali) Mucha aus Andrä-Wördern (Bezirk Tulln), Tara Lukic aus Freundorf (Bezirk Tulln) und Alina Toifl (Bezirk Tulln) sowie Flo Slama und Caroline Koisser aus dem Bezirk Klosterneuburg.

Die 23-jährige Caroline Koisser riss das Publikum mit dem schwierigen Song „Rolling in the Deep“ von Adele mit. Besonders ihre Oma in der ersten Reihe tanzte neben der Bühne ab. Sie studiert derzeit Psychotherapie für systemische Familientherapie.Mit der „Happy Pappy“ Eigenkomposition „Weg von hier“ motivierte der 25-jährige Flo Slama das Publikum zum Mitwippen. Er selbst beschreibt seine Musik als Deutschpop mit Rapeinflüssen. headtopics.com

Die 16-jährige Alisha, kurz Ali, Mucha bewegte die Zuseher mit ihrer angenehmen Stimme bei „Fire on Fire“ von Sam Smith. Die Andrä-Wörderin strahlte vor dem und während des Auftritts mit einem breiten Grinsen. Sie hat mit ein paar Freunden eine eigene Tanzgruppe namens „Demonz“.

Der 44-jährige René Lorenz fragte beim Casting in Gänserndorf, ob er nicht schon zu alt sei. Er zeigte beim Auftritt seine Liebe zum Austropop und sang „Feia“ von Ostbahn Kurti. Der Gänserndorfer nahm das Publikum mit und alle klatschten mit. headtopics.com

