Weingarten auf 900 Metern Höhe trägt Früchte

in Lockdown-Projekt, das Früchte trägt.

Der erste Weingarten im Hochland auf rund 900 Meter Seehöhe trägt Früchte. Michael Kolm hat ihn vor drei Jahren auf knapp 300 Quadratmetern Feld mit 200 Weinstöcken der Sorte Donau Riesling in Kooperation mit dem Weingut Hirsch in Kammern angelegt. „Es war ein Lockdown-Projekt“, erinnert sich Michael Kolm an den April 2020.

Die Stöcke sind in den ersten beiden Jahren gut angewachsen – für heuer, das dritte Wachstumsjahr, wurde das Tragen der ersten Früchte erwartet. „Bis auf ein paar wenige Trauben, die noch auf den Stöcken hängen, konnten wir 80 Kilo Trauben ernten“, so Kolm. Warum blieben noch ein paar Trauben auf den Stöcken zurück? „Wir wollen heuer viel ausprobieren und sehen, wie lange man die Trauben ernten kann“, so Kolm. headtopics.com

Um Wein daraus zu machen, ist die Ernte zu klein. Kolm serviert sie in seinem Restaurant zur Käseplatte. Einige Trauben hat er zu Traubengelee verarbeitet. „Wir erzählen unseren Gästen die Geschichte, dass es unsere Weintrauben sind“, freut er sich.„Man sieht sehr schön, dass die Beeren locker sitzen. Wir haben keine Spritzmittel zugegeben, es haben sich keine Beläge oder Schimmel auf den Trauben gebildet“, ist er stolz.

Von der Reife her sei man in seiner Region im Frühjahr ein wenig hinten gewesen, weil es regnerisch und kühl gewesen sei. Aufgeholt habe der Reifeprozess dann in den schönen Wochen des wunderbaren heurigen Herbstes. „Die Trauben sind schön süß geworden.“ headtopics.com

