Das kommende Weihnachtsstück der Bühne Heidenreichstein unter dem Titel „Nussknacker und Mäusekönig“ wird schon fleißig beworben. So zieren die Ortseinfahrten der Burgstadt seit kurzem überdimensionale „Nussknacker“, die auf die kommenden Vorstellungen hinweisen.

berdimensionale Nussknacker zieren die Heidenreichsteiner Ortseinfahrten seit einigen Tagen. Aus gutem Grund. Schon seit vielen Jahren ist die Bühne Heidenreichstein in der Vorweihnachtszeit mit ihrem „Weihnachtsmärchen“ präsent. Das Ereignis wuchs mit der Zeit zu einer liebgewordenen Tradition, die sich auch über die Grenzen der Burgstadt hinaus etabliert hat. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre steht auch heuer wieder ein echter Klassiker am Programm. headtopics.com

Mit „Nussknacker und Mäusekönig“ wurde von Regisseur Jakob Allram mit einer eingeschworenen Truppe - frei nach E.T.A. Hoffmann - ein Stück geschaffen, das Jung und Alt bestens unterhalten soll. Die Geschichte handelt von einer Welt unter den Wohnzimmerbrettern, wo die Mäuse wohnen. Dort regiert der siebenköpfige Mausekönig Abraxus, der mit seiner Mäusearmee dem armen Theodor Rache geschworen hat.

Gespielt wird am 23.-25. und 28.-30. November 1. und 2. Dezember (jeweils 17 Uhr) im Volksheim Heidenreichstein. Kartenvorverkauf unter Tel. 0664 9464751 oder

