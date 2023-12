Weihnachtsstimmung in Bratislava

In den beleuchteten Straßen breitet sich die Weihnachtsstimmung aus und in der Vorweihnachtszeit erwartet Sie in Bratislava ein reichhaltiges Programm. Es gibt Winter- und Weihnachtsmärkte im gesamten Stadtzentrum, eine Weihnachtsstraßenbahn und Adventskonzerte. Schlendern Sie durch die historischen Gassen, probieren Sie Punsch und weihnachtliche Spezialitäten und genießen Sie die magische Atmosphäre.

Auch kulinarisch hat Bratislava einiges zu bieten, mit besonderen vorweihnachtlichen Angeboten von bewährten Gastromarken





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Niedrige Löhne im EinzelhandelRegina S.* ist verkühlt. Sie hat Halsweh, Schnupfen und fühlt sich eigentlich nicht fit. Weil aber schon drei andere Kolleginnen im Krankenstand sind, sitzt sie heute trotzdem an der Kassa und schiebt den ganzen Tag Milchpackerl, Gebäck, Tiefkühlpizza und Tomaten über den Scanner. Sie arbeitet als Kassiererin in einer großen heimischen Supermarktkette. „Sie dürfen aber meinen Namen und meinen Arbeitgeber nicht schreiben, bitte. Ich will keine Probleme mit den Chefs“, sagt sie. Sie arbeitet in Teilzeit. Wegen der Teuerung wollte sie eigentlich Stunden aufstocken, aber man habe ihr gesagt, dass es am Standort keinen Bedarf für mehr Stunden gebe. „Vollzeit arbeiten hier nur der Filialleiter und eine andere Kollegin.“ Wie viel sie verdient? „Zu wenig, um damit anzugeben.“ Alma M.* ist zumindest beim Lohn offener: „Je nachdem, wie die Dienste fallen, komme ich auf maximal 1800 Euro brutto.“ Die Dienste entrichtet sie irgendwann zwischen sechs Uhr morgens und acht Uhr abends. Sie arbeitet in einer Drogerie, in Teilzeit

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Herr Stocker, Frau Voglauer: Was würden Sie an Ihrem Koalitionspartner gerne ändern?„Ein Vorwurf ist schnell erhoben', sagt der ÖVP-Generalsekretär. „Wir haben kein gutes Bild abgegeben“, meint die Grünen-Generalsekretärin. Im profil-Streitgespräch diskutieren die beiden erstmals zu zweit über Arbeitslosengeld, Asylverfahren und Wünsche an das Gegenüber.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

'Zahle seit Jahren' – völliges Chaos um neue ORF-GebührZahlreiche 'Heute'-Leser verstehen die Welt nicht mehr. Jahrelang zahlten sie brav die GIS, nun werden sie mit ORF-Briefen unter Druck gesetzt. Wie ist das wenn man eine Zweitmeldung in NÖ hat?

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Neuartige Helikopter-Generation:Durchgestartet: In New York werden Elektro-Luft-Taxis zur RealitätUm Straßen zu entlasten und Reisezeiten zu verkürzen, setzt man im Big Apple auf eine neuartige Helikopter-Generation mit Elektroantrieb.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Die alte Frau und der KlimawandelEine alte Frau weist jede Verantwortung für den Klimawandel von sich und argumentiert, dass sie keinen bewussten Schaden angerichtet hat. Sie sieht die Hauptursachen für die Zerstörung des Planeten in anderen Faktoren wie Öltankern und dem CO2-Ausstoß von Reisenden.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Ein Gang mit … Natascha StroblSie ist eine der Heldinnen von Links-Twitter, und wird von vielen angefeindet. Mittlerweile stellt sich für sie die Frage, ob die digitale Pöbelei nicht auch zu viel Bedrohung im realen Leben ist. markus_vgf traf Natascha_Strobl auf einen 'Powerlunch'.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »