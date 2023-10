Weihnachtskekse: Stadt Waidhofen sucht die besten Rezepte

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Stadt Waidhofen gibt auch heuer wieder ein Magazin mit weihnachtlichen Keksrezepten heraus. Beiträge können bis 5. November eingereicht werden. Die Weihnachtszeit naht mit großen Schritten und mit ihr auch die Lust auf süße Köstlichkeiten. Traditionell stehen hier bei Jung und Alt schmackhafte Kekse ganz oben auf der Wunschliste. Die Stadt Waidhofen sammelt auch heuer wieder die beliebtesten Rezepte der Waidhofnerinnen und Waidhofner und veröffentlicht diese in einem eigenen Rezeptmagazin.

Mitmachen kann jeder, der ein köstliches Rezept auf Lager hat: Einfach das Rezept bis spätestens 5. November per E-Mail anoder per Post an Magistrat Waidhofen a/d Ybbs, Oberer Stadtplatz 28, Kennwort: Kekse schicken. Am besten noch ein originelles Foto von sich selbst beim Backen mitschicken. headtopics.com

