Weihnachtliche Stimmung in Innsbruck

Weihnachtliche Stimmung kommt beim Christkindleinzug in Innsbruck am Sonntag auf. Weniger weihnachtlich, dafür viele schnelle Schlitten gibt es beim Bob- und Skeleton-Weltcup zu erleben.Der Heiligabend nähert sich mit großen Schritten. Mittlerweile steht bereits das dritte Adventwochenende vor der Tür. Auch kurz vor Weihnachten ist der Veranstaltungskalender in Tirol prall gefüllt. Musikalisch etwa wird eine breite Palette geboten.

Von weihnachtlichen Konzerten bis zu Elektro-(Austro)pop mit Austrofred und Kurt Razelli ist einiges los. Mit Christkindleinzügen und sportlichen Events wird auch sonst einiges geboten.Mira Lu Kovacs (5K HD, My Ugly Clementine) und Clemens Wenger (5/8erl in Ehr´n, JazzWerkstatt Wien) widmen sich der Traurigkeit und bringen die traurigen Gefühle am Freitag in das Treibhaus in Innsbruck. Neben einigen Eigenkompositionen bearbeitet das Duo eine Auswahl aus bekannten Liedern aus der Popgeschicht





TTNachrichten » / 🏆 20. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Studie: Kurze Phasen der Abstinenz von sozialen Medien haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die StimmungEine kleine britische Studie zeigt, dass kurze Phasen der Abstinenz von sozialen Medien keine wesentlichen Auswirkungen auf die Stimmung haben. Entzugsähnliche Effekte wurden nicht gefunden.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Herbst-Winter-Depressionen: Wenn die Stimmung im Keller istIn den Herbst- und Wintermonaten scheinen Menschen vermehrt mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Wie sich ein Stimmungstief von einer saisonalen oder regulären Depression unterscheidet, warum Licht unsere Psyche beeinflusst und womit unsere Laune wieder verbessert werden kann, weiß Edda Winkler-Pjrek, Leiterin der Ambulanz für Herbst-Winter-Depressionen im AKH Wien.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Seiler und Speer, Rodelspaß und Hochzeiger Open-Air: Das ist am Wochenende los in Tirol„Lasst uns froh und munter sein...' - auch wenn sich der Nikolaus und die Tuifl nach der vergangenen Woche erstmal ausruhen dürfen, geht es in Tirol froh und munter weiter. Seiler und Speer sind in der Olympiahalle in Innsbruck zu sehen und der Hochzeiger eröffnet die Skisaison mit einem Open-Air Festival.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Schneefall in Österreich führt zu Straßensperren und ZugausfällenMit dem abklingenden Schneefall hat sich die Lage auf den Straßen in Österreich in der Nacht auf Sonntag etwas beruhigt. Wegen umgestürzter Bäume waren in der Früh aber noch zahlreiche Straßensperren in Kraft, so etwa auf der B154, im Bereich der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich, oder der A12 im Raum Innsbruck. Der Zugverkehr wird laut ÖBB noch länger beeinträchtigt sein. Es wird empfohlen, nicht dringende Reisen zu verschieben. Die Lawinengefahr war groß.

Herkunft: nachrichten_at - 🏆 16. / 51 Weiterlesen »

Die Kluft zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry wird durch ein Buch vergrößertDas zweite Jahr in Folge verdirbt ein Buch den Royals die Stimmung vor Weihnachten. Der Inhalt von „Endgame“ sorgt für Probleme zwischen Herzogin Meghan, Prinz Harry und der königlichen Familie.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Im Schutzengelstall kommt das Pony direkt zum PatientenKinder mit tragischen Schicksalen erfahren im Lichtblickhof Hilfe, etwa von flauschigen Vierbeinern. Nun wurde ein barrierefreier Stall eröffnet.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »