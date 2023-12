Weihnachten in Bethlehem ohne Festlichkeiten

Für gewöhnlich strömen zu Weihnachten Tausende Menschen durch Bethlehem, den biblischen Geburtsort Jesu im Westjordanland. Heuer ist wegen der Kampfhandlungen im Gazastreifen alles anders. Stadtrat und Kirchenvertreter haben beschlossen, auf „unnötig festliche“ Weihnachtsfeiern zu verzichten.Kein Christbaum, keine Lichter, kaum Menschen und Regen: Wenig ist so, wie es in der Regel zu Weihnachten in Bethlehem ist.

Normalerweise kommen jedes Jahr Scharen von Touristinnen und Touristen in die Geburtsstadt Jesu, um die Weihnachtsfeiern zu begehen. Stattdessen patrouillierten am Sonntag Dutzende Sicherheitskräfte auf dem leeren Krippenplatz. Auch die Souvenirshops öffneten nur zaghaft, da kaum Besucher zu erwarten waren. „Dieses Jahr gibt es ohne Weihnachtsbaum und ohne Lichter nur Dunkelheit“, sagte Bruder John Vinh, ein Franziskanermönch aus Vietnam, der seit sechs Jahren in Jerusalem lebt, gegenüber AP. Heuer, so Vinh, sei der Anblick des Jesuskindes auf dem Krippenplatz ernüchternd gewese





