Es war eine einfach gehaltene Mitteilung vom anderen Ende der Welt, die den Weg für Saudiarabien praktisch endgültig frei gemacht hat. Der australische Verband kündigte zum Stichtag am Dienstag an, sich nicht um die Fußball-WM 2034 zu bewerben. Abhängig von der Bestätigung durch den-Kongress bleibt Saudiarabien deshalb einziger Kandidat bei der Vergabe in einem Jahr, die durch Gianni Infantinos Hinterzimmerpolitik längst entschieden scheint.

„Wir haben die Möglichkeit geprüft, uns um die Ausrichtung der FIFA Fußball-WM zu bewerben, und sind nach Abwägung aller Faktoren zu dem Schluss gekommen, dies für den Wettbewerb 2034 nicht zu tun“, teilte der australische Fußball-Verband mit.Die geringen Chancen der Australier waren zuletzt gen Null gesunken. Anfang Oktober hatte bereits die Asiatische Fußballkonföderation (AFC) eine saudische Bewerbung unterstützt.

Dass 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gespielt wird, steht längst fest. Die Vergabe der Turniere 2030 und 2034 entwickelte Infantino zum Schachspiel. Sein Council entschied, dass das Turnier 2030 mit drei Spielen in Uruguay, Argentinien und Paraguay beginnen soll. Danach soll nach Marokko, Spanien und Portugal umgezogen werden. Formal muss auch das noch vom FIFA-Kongress abgesegnet werden. Durch das Rotationsprinzip bleiben für 2034 nur Vertreter aus Asien und Ozeanien. headtopics.com

auch ein Grund, die FIFA besonders in die Pflicht zu nehmen. „Es ist daher entscheidend, dass der Weltfußballverband Verantwortung übernimmt und verbindliche Menschenrechtsgarantien von den Bewerbern einfordert“, hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag.

Australien will stattdessen versuchen, sich die Austragungsrechte für die Club-WM 2029 und die Frauen-Asienmeisterschaft 2026 zu sichern. Für letztere hat sich Saudiarabien ebenfalls beworben. (APA)

