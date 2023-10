Wechselwillen und Loyalität sauber trennen

An das Kommen und Gehen in den Unternehmen konnte man sich in den vergangenen Jahren gewöhnen. Und das haben Führungskräfte angesichts sinkender Bleibedauern auch. 26 Prozent der Führungskräfte stimmen der Aussage voll und ganz zu, dass Unternehmen davon profitieren, wenn Mitarbeitende Erfahrungen aus verschiedenen Berufen und Unternehmen mitbringen. Das ergab der jüngste „Hernstein-Management-Report“, der der „Presse“ exklusiv vorliegt.

Was ihre Erwartungen an die Loyalität der Mitarbeitenden betrifft – ein Wechsel könnte ja durchaus als Zeichen der Illoyalität verstanden werden –, meint Michaela Kreitmayer, Leiterin des Hernstein-Instituts: „Die Erwartung ist, dass die Mitarbeitenden während ihrer Zugehörigkeit zum jeweiligen Unternehmen loyal sind. Wie lang diese Zugehörigkeit dauert, entscheiden die Mitarbeitenden, manchmal auch das Unternehmen.

