Wechselhafte und frühwinterliche Woche in Österreich erwartet

Österreich erwartet eine wechselhafte und frühwinterliche Woche. Dabei wird es auch mildere Phasen geben, so die Geosphere Austria am Sonntag in ihrer Prognose. Allerdings werden die Temperaturen keine Sphären erreichen, bei denen man auf die Winterkleidung verzichten kann. Der Freitag könnte sehr nass werden.Am Montag überwiegen oft die Wolken, und die Sonne zeigt sich nur zwischendurch kurz. Im Süden kann sie gebietsweise etwas länger scheinen.

Im Norden und Osten sind einzelne Schnee-, Schneeregen- oder Regenschauer möglich, die Schneefallgrenze pendelt dabei meist zwischen 500 und 700 Metern Seehöhe. Gegen Abend kommt auch ganz im Westen Regen auf, erst oberhalb von 700 bis 1200 Metern schneit es dort dann. Der Wind weht meist schwach, stellenweise auch mäßig aus südlichen Richtungen, im Bergland lebt er etwas auf. Die Frühtemperaturen liegen bei minus sechs bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei null bis sechs Grad.Am Dienstag liegt Österreich unter dem Einfluss eines Tief





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Südföhn bläst Temperaturen auf 22 GradAm Samstag stabilisiert sich das Wetter und es kündigt sich eine mildere, meist trockene Witterungsphase an. Am Dienstag folgt aber die Wende.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Föhnstürme, Starkregen – wilde Wetter-Woche steht bevorÖsterreichs Wetter ist momentan von reger Tiefdrucktätigkeit im Atlantik bestimmt. Auf föhnige, milde Tage folgen Starkregenereignisse und Kaltfrontdurchzüge: Genau diese Reihenfolge hat es in den vergangenen sieben Tagen schon drei Mal gegeben.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Föhnstürme, Starkregen – wilde Wetter-Woche seht bevorÖsterreichs Wetter ist momentan von reger Tiefdrucktätigkeit im Atlantik bestimmt. Auf föhnige, milde Tage folgen Starkregenereignisse und Kaltfrontdurchzüge: Genau diese Reihenfolge hat es in den vergangenen sieben Tagen schon drei Mal gegeben.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Umfahrungsstraße Nord: Radweg soll diese Woche fertig werdenBei der Straßenbaustelle im Norden der Stadt ist jetzt ein vorläufiges Ende in Sicht.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

SPÖ Linz: Mitglieder für 32-Stunden-Woche und gegen Tempo 100Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger wurde in einer Urabstimmung mit 79 Prozent als Vorsitzender der Stadtpartei bestätigt.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Vierte Woche des Neunkirchner WintercupsAlle Ergebnisse des Neunkirchner Wintercups im Überblick.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »