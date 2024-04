Wechselgerüchte um Verstappen, Alonso und Vettel beflügeln die Formel 1: Während spekuliert wird, wer nächste Saison wo fahren könnte, sorgen internationale Teams bereits für Furore. Darum geht's: Max Verstappen im Mercedes, Fernando Alonso im Red Bull - oder kommt Sebastian Vettel vielleicht doch aus der Rennfahrer-Pension zurück? Wechsel-Gerüchte und wilde Spekulationen um die ganz großen Namen halten die Formel 1 früh in der Saison in Atem.

Nach nur drei Saisonrennen geht der Blick über das Jahresende hinaus. Gut möglich, dass nach dem Sensationswechsel von Rekordweltmeister Lewis Hamilton 2025 von Mercedes zu Ferrari noch weitere große Überraschungen folgen. "Ja, man sieht ja, wie sein Leistungsniveau ist" Die Silberpfeile wollen Weltmeister Verstappen als Nachfolger von Hamilton haben."Ja, man sieht ja, wie sein Leistungsniveau ist", sagte Teamchef Toto Wolff zuletzt in einem Interview mit Fox Sports Australien. Seit Wochen flirtet das deutsche Werksteam mit dem Seriensiege

Wilde F1-Gerüchte: Vettel-Comeback, Verstappen im Mercedes und Alonso bei Red Bull?Wechselgerüchte um Verstappen, Alonso und Vettel beflügeln die Formel 1: Während spekuliert wird, wer nächste Saison wo fahren könnte, sorgen internationale Teams bereits für Furore.

Vettel heizt Gerüchte um Formel-1-Comeback weiter anGibt Sebastian Vettel sein Comeback in der Formel 1? Der Deutsche heizt die Gerüchte um eine Rückkehr weiter an.

Max Verstappen gewinnt auch das zweite Rennen der Formel-1-SaisonWeltmeister Max Verstappen hat unbeeindruckt von allen Querelen bei Red Bull auch das zweite Rennen der neuen Formel-1-Saison in überlegener Manier gewonnen.

Formel 1: Verstappen führt Red-Bull-Doppelsieg in Saudi-Arabien anDer Weltmeister-Rennstall bleibt sportlich trotz der teaminternen Querelen unantastbar. Leclerc im Ferrari wird Dritter.

Comeback-Kracher: Vettel steigt wieder in ein RennautoEx-F1-Superstar Sebastian Vettel steigt wieder in einen Rennwagen. Der vierfache Weltmeister testet ein Porsche-Hypercar.

Zu Red Bull oder Mercedes? Jetzt spricht F1-Star AlonsoDie Gerüchteküche in der Formel 1 brodelt - mittendrin: Fernando Alonso. Der Spanier meldet sich jetzt zu Wort.

