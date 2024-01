Wechsel an der Spitze des Männernotrufs

Ende 2013 hob der ehemalige Polizeibeamte Eduard Hamedl den Männernotruf aus der Taufe, jetzt übergibt er die Leitung an Martin Hochegger, der 2022 den Bruno-Kreisky-Menschenrechtspreis erhielt. Wenn Männer sich in aussichtslosen Lebenslagen befinden, sich nicht mehr zu helfen wissen und die Nummer des Männernotrufs wählen, sitzt nicht selten Eduard Hamedl am anderen Ende des Hörers.

Ende 2013 ging das Krisentelefon ans Netz, zehn Jahre lang machte es sich Hamedl als Leiter zur Aufgabe, gemeinsam mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeitenden Menschen aus ihrer Verzweiflung zu helfen – und sie mehr als nur ein paar Mal aus einem suizidalen Strudel hinauszuleiten. „Für Leute, die mit Suizid und Gewalt nie in Berührung gekommen sind, wäre das nicht auszuhalten“, weiß Hamedl aus jahrelanger Erfahrung. Denn bereits vor der Gründung des Männernotrufs bedeutete die Interaktion mit Menschen in Ausnahmesituationen für den ehemaligen Polizeibeamten Alltag





