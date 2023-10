Was wurde aus der Unternehmerin Edith Seher?

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Edith Seher wurde 1953 in Waidhofen geboren. Sie absolvierte eine Einzelhandelskauffrau-Lehre bei dem Schuhhaus Hraby und wurde 1971 zum ersten Mal Mutter.

Die nächsten Jahre war sie als Hausfrau und Mutter von insgesamt drei Kindern tätig, 15 Jahre lang übernahm sie gemeinsam mit ihrer Mutter auch die Pflege ihres Vaters. 1995 begann Seher im Büro der Schülerhilfe zu arbeiten. Nach zwei Jahren machte sie sich mit ihrem eigenen Unternehmen Nachhilfe selbstständig, das ein Büro und Lernräume am Hohen Markt in Waidhofen hatte und etwa zehn Nachhilfekräfte beschäftigte. 2013 trat sie die Pension an.

