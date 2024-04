Was tun, wenn man beim Ein- oder Ausparken einen Schaden verursacht?

Autofahrer kennen das: Man ist gestresst, sucht einen Parkplatz, verlässt sich auch noch auf die Sensoren, übersieht einen anderen Wagen. Und plötzlich kracht es. Ein Schaden passiert schneller als gedacht. Eine Expertin erklärt jetzt, worauf Lenker in solch einer Situation achten sollen. Stefanie Simunovic, Juristin vom ÖAMTC Oberösterreich, warnt davor, beim Ein- oder Ausparken in Abwesenheit des Fahrzeughalters einen Schaden zu verursachen.

Das muss auf jeden Fall ohne unnötigen Aufschub bei der nächsten Polizeiinspektion gemeldet werden.Außerdem wichtig:"Eine Nachricht hinter den Scheibenwischer des beschädigten Fahrzeugs zu klemmen, ist nicht ausreichend", so Simunovic."Es kann aber zusätzlich zur polizeilichen Meldung gemacht werden."Personen, die den Unfall nicht melden, müssen tief in die Geldbörse greifen: Bis zu drei Verwaltungsstrafen drohen ihnen auf einen Schlag. Das sei auch der Fall, wenn der Schaden der Polizei verspätet bekanntgegeben wir

Einparken Ausparken Schaden Polizei Meldung

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ruth Brauer-Kvam über Fritzi Massary: 'Ein Oh la la wie ein Hamlet-Monolog'Fritzi Massary war der Operetten-Superstar der 1910er-Jahre. Ruth Brauer-Kvam würdigt sie in der Revue „Ein bisschen trallalala“ in der Volksoper und erzählt von dieser Frau, die ihrer Zeit voraus war.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Ein Leben lang pubertär und fast unsterblich: Der Axolotl, ein Pokémon in echtDie Wissenschaftlerin Elly Tanaka erforscht in Wien den mexikanischen Schwanzlurch mit den fast unglaublichen Regenerationskräften – und hofft auf wertvolle Rückschlüsse für die Medizin

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Wieso ein Zitierverbot für Medien ein Problem wäreBis 30. Juni 2024 muss die Reparatur des Medienprivilegs erfolgen. Das wird eng. Passiert nichts, hat das ernste Folgen für die Pressefreiheit.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Ein kostenloser Zahnarztbesuch: 13.500 Patienten ein Lächeln geschenktSeit 15 Jahren werden Menschen in der Zahnarztpraxis des Neunerhaus kostenlos behandelt, auch wenn sie nicht versichert sind. Eine Ärztin erzählt, welche Schicksale die Menschen in die Ordination führen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Ein Meet and Greet mit Durchblick: Die Vogelhubers luden einBettina und David Vogelhuber von „Vogelhuber United Optics“ luden am vergangenen Mittwoch zum Meet & Greet mit „Andy Wolf' Eyewar“-Co-Founder Wolfgang Scheucher in ihre Filiale in Neunkirchen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Tesla und BYD: Ein Quartal zum Vergessen – Absatzzahlen brechen ein!Tesla und BYD erleben im ersten Quartal 2024 einen dramatischen Rückgang ihrer Absatzzahlen - ein unerwartetes Szenario, das Fragen nach den Ursachen und Zukunftsprognosen aufwirft.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »