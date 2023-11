Was ist derzeit am Friedhof gefragt?

Die NÖN fragte bei Bestattungs-, Steinmetz- und Gärtnereibetrieben nach, was derzeit am Friedhof gefragt ist. Es wird festgestellt, dass in letzter Zeit mehrere Gräber zurückgelassen wurden und Steinplatten auf Gräbern beliebter werden, um die Grabpflege zu erleichtern. Die Zahl der Kremierungen und Urnengräber nimmt zu.

Friedhof, Bestattung, Steinmetz, Gärtnerei, Grabpflege, Kremierung, Urnengrab