Was hilft wirklich gegen zu hohes Cholesterin?

Vorab: Gefährlich ist das LDL-Cholesterin. Es ist mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden, nach wie vor der Haupttodesursache in Österreich: Ein Drittel der Herzinfarkte und Schlaganfälle ist mit hohem Cholesterin verbunden, 15 Prozent der Bevölkerung haben ein damit assoziiertes Herz-Kreislauf-Risiko.

Eine Senkung des LDL-Spiegels um 40mg/dl entspricht einer Verminderung der kardiovaskulären Ereignisse um ein Fünftel. Senkt man den Spiegel ordentlich, hat man also einen starken Effekt. Ja, das stimmt leider nicht. Wir sind in der Arterioskleroseforschung strikt dagegen, dass man die LDL/HDL-Ratio noch auf Befunde druckt, weil das die Leute in falscher Sicherheit wiegt. Hohes HDL ist zwar prinzipiell günstig, sehr hohes kann aber negativ sein.

