Warum Neuwahlen immer unwahrscheinlicher werden

Nehammer will Fahnen-Schändung generell verbietenNach Angriffen gegen israelische Fahnen in mehreren Städten Österreichs spricht sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für eine Ausweitung des Verbots der Schändung staatlicher Symbole aus. Die Herabwürdigung staatlicher Symbole, wie das Verbrennen von Fahnen, soll demnach generell verboten werden. Weiterlesen ⮕

