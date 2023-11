Warum gestalten so wenige Künstler selbst ihre Gedenkstätten? „ ... sie wollen ewig leben«

Ein ganz besonderer Friedhofsgang zu den schönsten und anstößigsten Grabmälern am Zentralfriedhof mit Wiens Künstler-Seelsorger, dem Jesuiten Gustav Schörghofer. Von Alfred Hrdlicka bis Maria Lassnig, von Hans Kann bis Arnold Schönberg.

Mühsam, mit zitternder Hand, malt er einen Würfel darauf und schreibt darunter: geboren Brünn, gestorben Wien. ‚Siehst du, Lerle, das ist mein Grabstein!‘ ‚Wie kann man nur so traurige Gedanken haben?!‘ Um ihn aufzuheitern, malte ich vier kleine Würfel herum und schreibe die Namen seiner Frauen darauf.

Humor der (sehr) alten Schule, derart wiedergegeben von der letzten Ehefrau des Architekten Adolf Loos, Claire Beck, in ihren Erinnerungen „Adolf Loos privat“. 1929 soll dieses Gespräch stattgefunden haben, vier Jahre später war Loos tot, in großer Armut gestorben, erst am Kalksburger Friedhof verscharrt, die Grabrede dort hielt immerhin. headtopics.com

Es ist interessant. Loos ist einer der ganz wenigen Künstler, die sich selbst um ihr Grab gekümmert haben. Der Wunsch nach einem Ehrengrab ist schnell geäußert. Aber der Grabstein selbst wird selten persönlich angegangen. Lieber scheint man ihm aus dem Weg zu gehen.

