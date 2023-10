Wartungsarbeiten an der Pfänderbahn

Die Seilbahn, die Einheimische und Touristen auf den Bregenzer Hausberg bringt, wird in der Zeit vom 6. November bis zum 6. Dezember 2023 einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Das bedeutet, dass die Bahn während dieser Zeit nicht in Betrieb sein wird. Eine kleine Auszeit für das beliebte Transportmittel, bevor es im neuen Glanz erstrahlt!

Wartungsarbeiten sorgen für Sicherheit Wichtige Wartungsarbeiten, die vorgenommen werden, sorgen für Sicherheit und reibungslosen Betrieb der Pfänderbahn. Nutzer müssen mit vorübergehender Pause rechnen und können die schöne Natur der Region in der Zeit zu Fuß genießen.

Revision der Pfänderbahn: Wartungsarbeiten bis Dezember geplantPfänderbahn im Winterschlaf: Beliebtes Bergtransportmittel ab 6. November bis 6. Dezember außer Betrieb ! Weiterlesen ⮕

Göstling: Langlaufzentrum Hochreit stellt Betrieb einEs ist für viele Langlauffans in der Region eine bittere Nachricht: Das Langlaufzentrum Hochreit wird in der kommenden Wintersaison nicht mehr eröffnet. Weiterlesen ⮕

Brand auf ehemaligem landwirtschaftlichen Betrieb in NiederbayernIn den frühen Morgenstunden des Sonntag wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern von Anwohnern über einen Brand auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb im Wurmannsquicker Ortsteil Bemberg informiert. Beim Eintreffen der zahlreichen Rettungskräfte hatte das Feuer, welches vermutlich im Scheunengebäude ausgebrochen war, bereits auf das danebenstehende Wohnhaus übergegriffen. Die beiden Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 92 und 88 Jahren, konnte sich unverletzt aus dem Wohnhaus retten. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnten die betroffenen Gebäude nicht mehr gerettet werden, stattdessen konzentrierten sie sich darauf, ein Übergreifen auf ein Nachbarhaus zu verhindern. Zur Ermittlung der genauen Brandursache haben Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Passau am Sonntagmittag ihre Arbeit am Brandort aufgenommen. Weiterlesen ⮕

Muttereralmbahn steht still: Gäste wurden mit Autos ins Tal gebrachtDer Betrieb der Muttereralmbahn wurde am Sonntag aufgrund des starken Windes eingestellt. Weiterlesen ⮕

Muttereralmbahn steht still: Alle Gäste wurden mit Autos ins Tal gebrachtDer Betrieb der Muttereralmbahn wird für heute aufgrund des starken Windes eingestellt. Weiterlesen ⮕

Muttereralmbahn steht still: Gäste werden mit Autos ins Tal gebrachtDer Betrieb der Muttereralmbahn wird für heute aufgrund des starken Windes eingestellt. Weiterlesen ⮕