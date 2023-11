Wartmannstettner Kletterpark wurde zu Gruselzone

n mehreren Tagen verwandelte sich der Kletterpark der Familie Barta in Wartmannstetten in ein wahres Paradies für Halloween-Freunde. Die Kletterpark-Chefs Werner und Claudia Barta sorgten mit der Familie nicht nur für gruselige, sondern auch gesellige Stimmung. Unter den Gästen: Vizebürgermeister Martin Scherz.Herbert Müller, Michaela Posch, Roman Gschaider, Johann Koisser, Martin Scherz

HEUTE_AT: Israelische Armee befreit Soldatin aus Hamas-GewaltNach 23 Tagen Gefangenschaft konnte die israelische Armee bei einem Bodeneinsatz eine ihre entführten Soldatinnen befreien.

NOEN_ONLİNE: Pkw krachte in Straßenlaterne: Feuerwehr rückte ausVor wenigen Tagen krachte es auf der B8: Ein Pkw war gegen eine Straßenlaterne geprallt und hatte diese „gefällt“.

TTNACHRİCHTEN: Einbrüche in Silz und Matrei: Fünf Motocross und Baumaschinen gestohlenIn den vergangenen Tagen kam es zu Einbruchdiebstählen in Silz und Matrei in Osttirol. Dabei entstanden Schäden im vier- und fünfstelligen Eurobereich, gestohlen wurden Baumaschinen und Motocross-Fahrzeuge.

VORARLBERG: Trauer: Wie sich diese im Laufe der Zeit verändert hatIrene Christof, Koordinatorin für Trauer bei der Caritas Vorarlberg, spricht über das Thema Trauer und warum Trauerpausen so wichtig sind. An den ersten beiden Tagen im November feiert die katholische Kirche Allerheiligen und Allerseelen.

HEUTE_AT: Starkregen und Sturmschäden in ÖsterreichIn Österreich haben starke Regenfälle und Sturmschäden zu erhöhten Pegelständen und Hangrutschungen geführt. Feuerwehren sind im Einsatz und der ÖAMTC warnt vor Fahrten ohne Winterausrüstung. Die Versorgung mit Strom und Wasser ist beeinträchtigt. Meteorologen prognostizieren weitere Unwetter in den kommenden Tagen.

NOEN_ONLİNE: Weihnachtsstück der Bühne Heidenreichstein: Nussknacker und MäusekönigDas kommende Weihnachtsstück der Bühne Heidenreichstein unter dem Titel „Nussknacker und Mäusekönig“ wird schon fleißig beworben. berdimensionale Nussknacker zieren die Heidenreichsteiner Ortseinfahrten seit einigen Tagen. Die Bühne Heidenreichstein präsentiert jedes Jahr ein Weihnachtsmärchen, das sich zu einer liebgewordenen Tradition entwickelt hat. In diesem Jahr wird der Klassiker „Nussknacker und Mäusekönig“ aufgeführt.

