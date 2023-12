Wartedilemma: Ukrainische Flüchtlinge in Österreich

Je länger der Krieg dauert, umso drängender wird die Entscheidung: Möchte man in Österreich bleiben oder wieder nach Hause? Wir nennen das Wartedilemma.Vor allem eine Perspektive. Positiv sehe ich, dass der Vertriebenenstatus bis zum März 2025 gesichert ist. Die EU-Richtlinie sieht keine weitere Verlängerungsmöglichkeit vor, deshalb ist es jedenfalls notwendig, auf europäischer oder nationaler Ebene eine Nachfolgelösung zu finden.

Allerdings stehen 2024 in vielen EU-Ländern wichtige Wahlen an, auch in Österreich. Sind da Verbesserungen für die ukrainischen Flüchtlinge möglich?etwas tun. Aus Sicht des Flüchtlingskoordinators ist wichtig, dass man die Zeit gut nützt. Die Menschen wollen arbeiten. Österreich hat den Zugang zum Arbeitsmarkt ohne Bewilligungsverfahren geschaffen. Rund 5000 sind beim AMS vorgemerkt. Das ist noch viel Luft nach oben. Wie hoch schätzen Sie das Potenzial ein?Laut Melderegister sind rund 70.000 Ukrainerinnen und Ukrainer im Land. Rund 4





Ukrainische Widerstandsgruppe in russisch besetztem GebietDie WZ hat Kontakt zu einer ukrainischen Widerstandsgruppe in russisch besetztem Gebiet aufgenommen. Die Gelbschleifen sind eine zivile Widerstandsgruppe in russisch okkupiertem Gebiet in der Ukraine.

Schneefall und Straßensperren in ÖsterreichDie Wetterlage hat sich entspannt, immer noch sind aber zahlreiche Straßen gesperrt. Der Zugverkehr wirf weiter beeinträchtigt sein, in Bayern werde es „weiterhin Einschränkungen im Luftverkehr“ geben.

Österreich meldet 4,8 Millionen Krankmeldungen bis Ende OktoberBis Ende Oktober gab es bereits 4,8 Millionen Krankmeldungen – mehr als vor der Pandemie pro Jahr. Covid ist aktuell ein starker Treiber.

Schneefall in Österreich führt zu Straßensperren und ZugausfällenMit dem abklingenden Schneefall hat sich die Lage auf den Straßen in Österreich in der Nacht auf Sonntag etwas beruhigt. Wegen umgestürzter Bäume waren in der Früh aber noch zahlreiche Straßensperren in Kraft, so etwa auf der B154, im Bereich der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich, oder der A12 im Raum Innsbruck. Der Zugverkehr wird laut ÖBB noch länger beeinträchtigt sein. Es wird empfohlen, nicht dringende Reisen zu verschieben. Die Lawinengefahr war groß.

Bildungssystem in Österreich: Durchschnittliche Ergebnisse und ReformbedarfDie österreichischen Lese- und Mathematikleistungen im internationalen Vergleich sind nur mittelmäßig. Die Leistungsschere zwischen Arbeiter- und Akademikerkinder ist besonders groß. Es besteht Reformbedarf im Bildungssystem.

Milde Temperaturen und wechselhaftes Wetter in ÖsterreichAb Wochenanfang kommen zweistellige Temperaturen auf uns zu. Der Schnee dürfte damit langsam dahinschmelzen. Das Wetter wird in der kommenden Woche mild. Eine sehr wechselhafte West-Nordwest-Wetterlage hat begonnen, so die Prognose der Geosphere Austria.

