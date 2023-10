Warnstufe „Orange“: Kaltfront sorgt für Starkregen in Osttirol und massig Schnee

Es werden Niederschlagsmengen von bis zu 80 Liter pro Quadratmeter erwartet, die Schneefallgrenze sinkt bis Dienstag auf bis zu 1500 Meter ab.

Die GeoSphere Austria rechnet auf Basis aktueller Niederschlagsprognosen am Montagnachmittag mit kräftigen Niederschlägen im südlichen Osttirol. Aufgrund der Mengen kann es zu lokalen Vermurungen, Hangrutschungen und Überschwemmungen kommen. Es gilt die Warnstufe „Orange".

Regenwarnung für Teile Süd- und WestösterreichsAm Dienstag wird es in Österreich nass. Von der Früh weg dominieren die Wolken und es regnet häufig, nur von Unterkärnten bis ins Südburgenland zeigt sich anfangs noch vereinzelt die Sonne. Rasch setzt aber auch dort Regen ein, in den Nordalpen fällt am Abend bis auf knapp unter 1500 m herab Schnee. Anfangs weht von den Tauern bis ins Burgenland noch kräftiger Südwind, der im Laufe des Tages auf West dreht. Von West nach Ost liegen die Höchstwerte zwischen 9 und 20 Grad. Die GeoSphere Austria gibt nun eine Regenwarnung für Teile Süd- und Westösterreichs aus. 'In der Nacht auf Dienstag und wahrscheinlich auch in der Nacht auf Freitag regnet es an der Südseite der Alpen verbreitet und teils auch stark. Muren, Hangrutschungen und kleinräumige Überschwemmungen sind möglich', heißt es in einer Aussendung. 'Von den Karawanken über Oberkärnten, den Lungau und Osttirol bis zum Tiroler Alpenhauptkamm kommen bis Dienstagnachmittag zumindest 30 bis 60 Millimeter Regen zusammen. In den typischen Staulagen, wie dem Gail- und Lesachtal, sind über 100 Millimeter zu erwarten. Da es im Süden erst unlängst ähnlich große Regenmengen gab, sind die Böden bereits vorbelastet und Muren, Hangrutschungen sowie kleinräumige Überschwemmungen sind möglich', sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria. Der Grund für die großen Regenmengen ist eine kräftige Südwestströmung, mit der sich feuchte Luft an der Südseite der Alpen staut Weiterlesen ⮕

