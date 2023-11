Nach den Beatles präsentiert nun auch Walther von der Vogelweide eine neue, letzte Single – dank AI. Die Tagespresse hat den Songtext seines neuen Hits „Man drehet den Swag auf“. Erluchten tu ich aus dem Schlafgemach, Drehe den Swag auf, Erblicket mich kurz im Spiegel, Ich sprech‘: Was ist auf? Gar wohl, ich schaffe Zaster, oh oh. Mir deucht, es ist ein prächtig‘ Glück! Oh ja, bin ich des Pflasters Herr, Deine Alte kommt zu mir, sie tut, was ich begehr‘.

Ich rack’re fest, doch bei Gelagen bin ich noch gewandt, Herr Geldknabe bin ich, der die Straße gut kennt

DİETAGESPRESSE: Dank AI: Walther von der Vogelweide präsentiert neue SingleNachrichten erfahren, bevor sie passieren.



TTNACHRİCHTEN: Nach Schnee und Starkregen kommt wieder der Wind nach TirolIn vielen Regionen Tirols ist es derzeit winterlich. Eine Mure verlegte bei Assling die Pustertaler Höhenstraße. Der Sonntag bleibt föhnig.



NOEN_ONLİNE: Obritzberg-Rusts Senioren besichtigten St. PöltenNach der Landeshauptstadt ging es weiter zur Landwirtschaftlichen Fachschule nach Pyhra.



KLEİNEZEİTUNG: Seine Kinder zahlen nicht mehr:Nach Berlusconis Tod verloren 20 Frauen den monatlichen UnterhaltMailänder Staatsanwälte hatten Berlusconi vorgeworfen, den Frauen „Monatsgehälter" für ihr Schweigen über ausschweifende Abende in seiner Residenz zu zahlen - nun stoppten seine Kinder die Zahlungen.



KLEİNEZEİTUNG: Nach acht Jahren:Karim Onisiwo beendet mit sofortiger Wirkung seine Nationalteam-KarriereDas kommt dann doch überraschend: Der 31-jährige Karim Onisiwo hat sich entschieden, nach acht Jahren seine Karriere im Nationalteam zu beenden.



VORARLBERG: Tote nach schweren Unwettern in der ToskanaDie Zahl der Todesopfer bei den schweren Unwettern in der italienischen Region Toskana ist auf sechs gestiegen. Zwei Personen werden noch vermisst, teilten die Behörden am Freitagabend mit. Die meisten Toten wurden aus der Gemeinde Montemurlo nördlich von Florenz gemeldet, in der der Fluss Bisenzio über die Ufer trat.

