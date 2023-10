Walter Krämer hielt Gast-Vortrag vor Melker Stiftsgym-Schülern

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

it Walter Krämer war einer der bekanntesten Statistiker zu Gast in Melk. Dabei hielt er auch einen Vortrag für die Schüler der Oberstufe des Stiftsgymnasiums. Wenn 40 Prozent der bei Autounfällen tödlich Verunglückten nicht angeschnallt waren, dann trugen 60 Prozent der Verstorbenen einen Sicherheitsgurt. Heißt das, dass der Gurt gefährlich ist? Mit solchen und ähnlichen faszinierenden Fragen durften sich die Schüler der Oberstufe am Stiftsgymnasium Melk vergangenen Donnerstag bei einem Vortrag von Professor Walter Krämer beschäftigen.

Walter Krämer zählt zu den bekanntesten Statistikern im deutschsprachigen Raum. Er war bis 2018 Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität Dortmund und ist Autor zahlreicher populärwissenschaftlicher Bücher, vor allem des Bestsellers „So lügt man mit Statistik“. Außerdem ist er Mitherausgeber der Plattform „Unstatistik des Monats“. headtopics.com

Vor Kurzem war Kärmer zu Gast in Melk und hielt im Kolomanisaal vor fast der gesamten Oberstufe einen faszinierenden Vortrag über die Tücken der Statistik. Anhand vieler lebensnaher Beispiele zeigte er, wie in jedem Schritt statistischer Arbeit – von der Fragestellung und der Datenerhebung bis zur Darstellung und Interpretation der Ergebnisse – eine Fülle an Irrtümern und Täuschungen lauert.

Klangraum im Herbst: Konzert und Vortrag über Haydns TodGleich zwei Klangraum-Veranstaltungen widmen sich am 16. November dem Tod des österreichischen Komponisten Joseph Haydn. Zuerst beleuchtet Internist Raimund Tremetsberger dessen Krankheitsgeschichte. Schauspieler Karl Markovics und das Artel Quartet präsentieren anschließend im Kristallsaal die „Geschichte eines Grabraubs“. Weiterlesen ⮕

Lesemeisterin zu Gast im Biblio-DreieckMaria Fasching aus Starrein wurde zur einzigen „Lesemeisterin“ aus dem Bezirk Horn gekürt. Weiterlesen ⮕

Gast feuert in Tullner Diskothek mit Schreckschusspistole in die LuftEin 41-Jähriger wurde in Niederösterreich festgenommen, nachdem er in einem Lokal mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft gefeuert hatte. Weiterlesen ⮕

Pistole gezückt! Disko-Gast feuert mehrmals in die LuftIn einer Tullner Disko zückte ein Alko-Gast plötzlich eine Pistole und schoss damit mehrmals in die Luft. Die Polizei musste anrücken. Weiterlesen ⮕

Bayern: Leistungsabzeichen bei der FF Taching → 12 Aktive und ein Gast aus Palling schafften Prüfung 'Gruppe im Löscheinsatz'TACHING (BAYERN): „Gruppe der Feuerwehr Taching zur Leistungsprüfung angetreten', so lautete die Meldung der beiden Gruppenführer an das Schiedsrichterteam des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein. Weiterlesen ⮕

– das sagt IKG-Präsident Deutsch über FPÖIKG-Präsident Oskar Deutsch war am Sonntag in der ORF-Pressestunde zu Gast. Dabei kritisierte er die FPÖ scharf. Weiterlesen ⮕