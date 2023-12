Waldviertlerinnen erleben historischen Abend der WM-Qualifikation

Die Waldviertlerinnen Nadine Seidl und Sarah Gutmann erlebten mit dem U19-Nationalteam den historischen Abend der WM-Qualifikation. Ein Gespräch über viele Emotionen, eine Video-Konferenz in der U-Bahn und den gemeinsamen Alltag bei Bundesligist Vienna.





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die eintausendste L32A-XS an die Feuerwehr Karlsruhe geliefertDie eintausendste L32A-XS hat die Produktion von Rosenbauer verlassen und wurde an die Feuerwehr Karlsruhe geliefert. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit von Stadtdirektor Florian Geldner, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Hauptfeuerwache.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Weihnachtsshopping: 13 Geschäfte für ungewöhnliche Geschenke13 Geschäfte und Anlaufstellen für einen (relativ) entspannten Endspurt bis zum Heiligen Abend.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Erfolge und Kompromisse der COP28 im DetailDie Klimakonferenz in Dubai beschließt die Abkehr von fossilen Energieträgern, aber nicht deren Ende.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Arbeiterkammer Wien: Dots-Gruppe soll Mitarbeiter nicht bezahlt habenDie Arbeiterkammer Wien berichtet, dass die Dots-Gruppe mehrere Angestellte nicht bezahlt haben soll. Es wurden bereits 78 Beschäftigte mit offenen Ansprüchen gemeldet. Die Arbeiterkammer konnte sich in 37 Fällen außergerichtlich einigen. Weitere Fälle landeten vor Gericht. Die offenen Forderungen belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Die Dots-Gruppe soll trotzdem neue Mitarbeiter eingestellt haben. Die AK Wien prüft, ob dies den Tatbestand des Betrugs erfüllt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »