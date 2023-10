Waldhausen schiebt sich mit Kantersieg auf Rang zwei

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Nach dem Cup-Fight gegen Getzersdorf, beim dem Waldhausen in die Verlängerung musste und sich durchsetzte, stand am Samstagabend schon das nächster Spiel auf dem Plan. Brand-Nagelberg war zu Gast.

Sein Team durfte nach 27 Minuten schon wieder jubeln. Daniel Gutmann stellte den Pausenstand her und besorgte nach dem Seitenwechsel aus einem Elfer das 3:0. Er selbst war durch und gelegt worden, blieb danach vom Punkt souerän.

In der Folge mussten die Gastgeber nach einem Corner das 1:3 schlucken, Pascal Kamhuber wurde an der zweiten Stange vergessen und hatte keine Mühe. Lang währte die Freude nicht, Tomas Kirchner zeigte sich für das 4:1 verantwortlich und stellte die Drei-Tore-Führung wieder her.Der Schlusspunkt war wieder Daniel Gutmann vorbehalten, nachdem Zellhofer im Strafraum von Brand-Nagelberg-Keeper Jürgen Uitz von den Beinen geholt wurde. headtopics.com

