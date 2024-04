Waldbrandeinsatz im Bezirk Liezen

Aufgrund anhaltender Waldbrände im Bezirk Liezen wurde der Waldbrandzug des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld als Unterstützung der örtlichen Kräfte alarmiert. Neben Kräften aus den anderen Bereichsfeuerwehrverbänden stellten die Feuerwehren Bischoffeld, Apfelberg, Großlobming, Sachenforf, Spielberg, St. Margarethen 39 Helfer für den Löscheinsatz im Wald.

Mit dem im Bereich internationalen Waldbrand erfahrenen Zugskommandanten Oberbrandinspektor Peter Hopf von der FF Bischoffeld an der Spitze ging es am 2. April nach Großreifling. Ausgerüstet mit der erst kürzlich übergebenen Waldbrandausrüstung und einer MRAS-Mannschaft (Menschenrettung- und Absturzsicherung) ging es in das steile Gelände um ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Zusätzlich Unterstützung bekamen die Einsatzkräfte dabei aus der Luft durch Hubschrauber, die das dringend benötigte Löschwasser auf den Berg flogen und auch aus der Luft abwarfe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FireWorldAT / 🏆 17. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Föhnsturm verursacht Schäden im Bezirk LiezenAm 1. April 2024 hat der Föhnsturm auch den Bezirk Liezen nicht verschont. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um umgestürzte Bäume von Häusern, Fahrzeugen, Straßen, Bahngeleisen und Stromleitungen zu bergen. Es kam zu Stromausfällen und mehreren Wald- und Wiesenbränden.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Bezirk Lilienfeld: Der Winterfrost, der zu spät ins Land zogMilder Winter und jetzt plötzlicher Nachtfrost machen es den Obstbauern des Bezirks nicht leichter. Die Auswirkungen auf die Ernte können sie aber aktuell nicht einschätzen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Krems ist der Bezirk der „Mülltrennkaiser“Landesweit größte Mengen bei recyclingfähigen Materialien.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Stmk: Frontalkollision auf der B 320 in Liezen fordert vier Verletzte → zwei EingeklemmteFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Bezirk Scheibbs: 146 Unternehmen im Vorjahr gegründetDie Statistik 2023 der Unternehmensgründungen zeigt auf: Der Bezirk Scheibbs ist und bleibt ein guter Standort.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Oö: 632 Teilnehmer beim Wissenstest 2024 der Feuerwehrjugend aus dem Bezirk VöcklabruckFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »