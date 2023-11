Waldböden mischen rege im globalen Klimasystem mit

Die Böden in den Wäldern sind für den Treibhausgas-Austausch mit der Atmosphäre verantwortlich und haben so Einfluss auf den Klimawandel. An der Boku Wien wurde untersucht, was bei Extremwetter passiert.

Petrichor lautet der Name eines verführerischen natürlichen Dufts, den vermutlich die wenigsten kennen, jedoch die allermeisten gern mögen. Die Rede ist von jenem einmaligen Geruch, der entsteht, wenn Regen auf trockenen Boden fällt. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine ölige Substanz, die besonders Bäume in Trockenperioden bilden und an Gesteine im Boden abgeben.

