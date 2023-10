„Wald der Ewigkeit“ in Kundl: Ein Friedhof, auf dem das Leben erblüht

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Spaziergänger findet Stabbrandbombe im Wiener Michaeler WaldDer Mann reagierte vorbildlich: Er rührte das Kriegsgerät nicht an und alarmierte die Polizei. Weiterlesen ⮕

Heute vor 100 Jahren: Opfer der Autoraserei in WienEin Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb. Weiterlesen ⮕

Stmk: Forstmaschinenbrand im Wald → Abschnittsübung am Nationalfeiertag in PinggauPINGGAU (STMK): Wie schon traditionell üblich, findet jährlich am Nationalfeiertag, die Abschnittsübung des Feuerwehrabschnittes 4 (Feuerwehren der Gemeinden Pinggau und Schäffern) statt. 2023 war die FF Baumgarten aus der Gemeinde Pinggau mit der Ausrichtung betraut. Weiterlesen ⮕

Hollenstein: LFS Hohenlehen stellt Weichen für Wald der ZukunftDie Klimaerwärmung macht sich auch im Gebirgswald bemerkbar. Daher setzt die Bergbauernschule Hohenlehen alles daran, klimafitte Mischwälder zu begründen, die den geänderten Umweltbedingungen standhalten. Weiterlesen ⮕

Fünf Jahrzehnte Automobilgeschichte in HornOld- und Youngtimer machten sich auf den Weg durch das Wald- und Weinviertel. Weiterlesen ⮕

Mit 23 geschmückten Wägen startete das Kürbisfest in RetzEin Festumzug mit 23 geschmückten Fahrzeugen läutete das Kürbisfest in Retz ein - 30 Jahre, nachdem die Veranstaltung, die heute ein absoluter Besuchermagnet ist, klein angefangen hat. Weiterlesen ⮕