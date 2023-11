Wald am Schoberpaß:Mann überquerte Bahnübergang und wurde von Zug erfasst: tot

Der Vorfall ereignete sich in Wald am Schoberpaß im Bezirk Leoben: Ein betagter Mann - laut Polizei Anfang 80 Jahre alt - war am Dienstag zu Fuß unterwegs und wollte einen Bahnübergang queren. Dabei dürfte der Mann den herannahenden Zug nicht bemerkt haben und wurde von der Lok erfasst. Der Fußgänger erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

